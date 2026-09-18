Branje: Sodobna slovenska poezija

Sodobna slovenska poezija

V Slovenski čitalnici v Gradcu bodo v ponedeljek, 28. septembra, predstavili antologijo sodobne slovenske poezije, ki je izšla pri avstrijskem PEN klubu.

Izbor urednika Herberta-Harryja Kuhnerja poleg uveljavljenih avtoric in avtorjev vključuje tudi manj znana imena ter pesnice in pesnike slovenske manjšine v Avstriji. V antologiji je zastopan tudi tržaški pesnik Marko Kravos. Pesmi segajo od miselno abstraktnih in meditativnih besedil do del s pokrajinskimi in ljudskimi motivi.

Po uvodnih besedah Herberta Seherja bodo antologijo predstavili Lev Detela, Peter Kersche, Herbert-Harry Kuhner in Irmgard Kuhner. Večer bo povezoval Sebastian Walcher.

Ponedeljek, 28. 9. 2026, 18.30

Kraj: Slovenska čitalnica – Štajerska deželna knjižnica, Kalchberggasse 2, Gradec

Vstop: prost

Prireditelj: Društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko | Pavlova hiša