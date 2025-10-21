Branje: Radka Denemarkova

petek
19:00
Pliberk/Bleiburg
Muzej Wernerja Berga
Branje
Kje: Werner Berg Museum, 10. Oktober Platz4, 9150 Pliberk / Bleiburg
Začetek: petek, 7. november ob 19.00
Vstopnina: € 15,-
Radka Denemarková je ena najvidnejših sodobnih čeških pisateljic, dramatičarka, esejistka in prevajalka iz nemščine. V svojih delih razkriva zamolčane plati evropske zgodovine, antisemitizem, patriarhat in nasilje nad ženskami. Njena dela so prevedena v več kot 20 jezikov; kot edina avtorica je kar štirikrat prejela najvišjo češko literarno nagrado Magnesia Litera.
