Branje

Radka Denemarkova

Kje: Werner Berg Museum, 10. Oktober Platz4, 9150 Pliberk / Bleiburg

Začetek: petek, 7. november ob 19.00

Vstopnina: € 15,-

Radka Denemarková je ena najvidnejših sodobnih čeških pisateljic, dramatičarka, esejistka in prevajalka iz nemščine. V svojih delih razkriva zamolčane plati evropske zgodovine, antisemitizem, patriarhat in nasilje nad ženskami. Njena dela so prevedena v več kot 20 jezikov; kot edina avtorica je kar štirikrat prejela najvišjo češko literarno nagrado Magnesia Litera.