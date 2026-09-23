četrtek
Branje: Kaśka Bryla »Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich«
18:00
Celovec/Klagenfurt
Musilova hiša
Kaśka Bryla: Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich
V četrtek, 1. oktobra, ob 19.30 bo v Musilovi hiši v Celovcu literarni večer z avtorico Kaśko Bryla. Predstavila bo svoj roman »Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich«, sledil pa bo pogovor, ki ga bo moderirala Brigitte Schwens-Harrant.
Roman govori o bolezni, queer samouveljavljanju, družinski zgodovini in preživetju ter prepleta osebno izkušnjo z močjo odpora in vztrajnosti.
Avtorica je bila letos nagrajena tudi z Veza-Canetti-Preisom 2026.
Kraj: Musilova hiša, Celovec
Čas: četrtek, 1. oktober 2026, ob 19.30
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