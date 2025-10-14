Branje: Karl-Markus Gauss »Schiff aus Stein«

četrtek
18:00
Celovec/Klagenfurt
Musilova hiša
Ob celovški premieri njegovega filmskega portreta Schlendern ist mein Metier bo pisatelj in kritik Karl-Markus Gauß 23. oktobra ob 18.00 najprej bral v Musilovi hiši.
Po branju bo v Volkskinu v Celovcu potekala premiera dokumentarnega filma o Karlu-Markusu Gaußu:
SCHLENDERN IST MEIN METIER režiserja Johannesa Holzhausna prikazuje Karla-Markusa Gaußa kot pisatelja in velikega humanista, ki v svojem pisanju razkriva kraje in zgodbe, ki oblikujejo naš sodobni čas.
Film je hkrati tudi, skozi oči pisatelja, poslavljanje od Evrope, kakršne morda nikoli ni bilo.
Kdaj: 19.30
Kraj: Neues Volkskino Klagenfurt, Kinoplatz 3, 9020 Celovec
