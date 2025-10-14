Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

četrtek

23. 10. 2025

Branje: Karl-Markus Gauss »Schiff aus Stein«

18:00

Celovec/Klagenfurt

Musilova hiša

Branje: Karl-Markus Gauss »Schiff aus Stein«
Branje: Karl-Markus Gauss »Schiff aus Stein«

Ob celovški premieri njegovega filmskega portreta Schlendern ist mein Metier bo pisatelj in kritik Karl-Markus Gauß 23. oktobra ob 18.00 najprej bral v Musilovi hiši.

Po branju bo v Volkskinu v Celovcu potekala premiera dokumentarnega filma o Karlu-Markusu Gaußu:

SCHLENDERN IST MEIN METIER režiserja Johannesa Holzhausna prikazuje Karla-Markusa Gaußa kot pisatelja in velikega humanista, ki v svojem pisanju razkriva kraje in zgodbe, ki oblikujejo naš sodobni čas.
Film je hkrati tudi, skozi oči pisatelja, poslavljanje od Evrope, kakršne morda nikoli ni bilo.

Kdaj: 19.30
Kraj: Neues Volkskino Klagenfurt, Kinoplatz 3, 9020 Celovec

 

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt