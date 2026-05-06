Branje in pogovor: Maja Haderlap

Ob začetku letošnje sezone v Hiši Ingeborg Bachmann v Celovcu bo nagrajena avtorica brala prav na kraju, kjer je Ingeborg Bachmann začela svojo pisateljsko pot. Pogovor bo moderirala Katharina Herzmansky.

Maja Haderlap se v svojem celovškem govoru o literaturi »V luči jezika« (2014) navezuje na začetek pripovedi Ingeborg Bachmann »Tri poti k jezeru«, po kateri »izvor zgodbe« – in s tem tudi pripovedovanja ter literature – »leži v topografskem«. V prozi in poeziji ter na »nemško-slovenski jezikovni meji« Maja Haderlap raziskuje možnosti in izzive literarne ter jezikovne umeščenosti.

Maja Haderlap, rojena leta 1961 v Železni Kapli, je študirala gledališke vede in germanistiko na Dunajski univerzi ter doktorirala iz filozofije. Bila je urednica in sourednica literarne revije Mladje, predavateljica na Inštitutu za primerjalno književnost Univerze v Celovcu ter glavna dramaturginja Mestnega gledališča Celovec.

Z odlomkom iz svojega romanesknega prvenca Angel pozabe je leta 2011 prejela nagrado Ingeborg Bachmann. Sledile so številne ugledne nagrade, med njimi nagrada Maxa Frischa (2018) in nagrada Christine Lavant (2021). S svojim drugim romanom Nočne ženske je bila leta 2023 uvrščena na ožji izbor za Avstrijsko knjižno nagrado.

Datum: 9. 5. 2026 (v primeru slabega vremena prireditev odpade!)

Ura: ob 10.00

Cena: pavšalna cena 7 € | otroci in mladina do 18. leta brezplačno

Kraj: Hiša Ingeborg Bachmann Celovec, Henselstraße 26, 9020 Celovec ob Vrbskem jezeru

Vhod: Laubenweg

Število mest je omejeno, predhodna prijava je obvezna!

