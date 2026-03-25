Branje in pogovor: Julia Jost

Petek, 27. marec 2026, ob 19.30

Musilov inštitut

9020 Celovec | Bahnhofstraße 50 / 1. nadstropje

Julia Jost

author@musil 2026

Branje in pogovor o delu

Moderacija: Dominik Srienc

Julia Jost, rojena na Koroškem, je študirala filozofijo, kiparstvo in gledališko režijo. Delovala je kot režiserka in dramaturginja na neodvisni sceni ter med drugim v gledališču Thalia v Hamburgu. Leta 2019 je bila nominirana za Bachmannovo nagrado in prejela nagrado Kelag. Njena gledališka igra ROM je premiero doživela aprila 2024 v Volkstheatru na Dunaju.

Za svojo knjigo Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht je prejela številne štipendije doma in v tujini. Roman se je večkrat uvrstil na lestvici najboljših knjig SWR in ORF, bil je na ožjem izboru za literarno nagrado ZDF »aspekte« 2024, za avstrijsko knjižno nagrado (debi) 2024 ter za literarno nagrado Fulda 2024, kmalu pa bo tudi ekraniziran.

Julia Jost živi na Dunaju in v Berlinu.