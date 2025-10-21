Branje in pogovor: Gregor Fink »Streunende Hunde«

ponedeljek
19:30
Celovec/Klagenfurt
Musilova hiša
Ponedeljek, 27. oktober 2025, ob 19.30
Musilova hiša
9020 Celovec | Bahnhofstraße 50/1. nadstropje
Moderacija: Edith Bernhofer
V svojem romanesknem prvencu Gregor Fink po tridesetih letih simbolno obudi spomin na svojega očeta. Fink, sin pisatelja in ORF-journalista Humberta Finka, v knjigi raziskuje odnos do očeta in bolečino izgube.
Gregor Fink, rojen v Celovcu, danes živi med Celovcem in Dunajem kot komunikacijski svetovalec. Piše od mladih let, objavlja v antologijah in literarnih revijah ter že petnajst let deluje na področju literarnega posredovanja.
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?