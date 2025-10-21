Ponedeljek, 27. oktober 2025, ob 19.30

Musilova hiša

9020 Celovec | Bahnhofstraße 50/1. nadstropje

Branje in pogovor

Gregor FINK: Streunende Hunde

Moderacija: Edith Bernhofer

V svojem romanesknem prvencu Gregor Fink po tridesetih letih simbolno obudi spomin na svojega očeta. Fink, sin pisatelja in ORF-journalista Humberta Finka, v knjigi raziskuje odnos do očeta in bolečino izgube.

Gregor Fink, rojen v Celovcu, danes živi med Celovcem in Dunajem kot komunikacijski svetovalec. Piše od mladih let, objavlja v antologijah in literarnih revijah ter že petnajst let deluje na področju literarnega posredovanja.