petek

24. 10. 2025

Branje in pogovor: Angelika Reitzer »Blauzeug« in Peter Clar »Und lassen stehen das Meer«

19:30

Celovec/Klagenfurt

Musilova hiša

Branje in pogovor: Angelika Reitzer »Blauzeug« in Peter Clar »Und lassen stehen das Meer«
Branje in pogovor: Angelika Reitzer »Blauzeug« in Peter Clar »Und lassen stehen das Meer«

Petek, 24. oktober 2025, ob 19.30
Musilova hiša
9020 Celovec | Bahnhofstraße 50 / 1. nadstropje

Angelika REITZER: Blauzeug
Peter CLAR: Und lassen stehen das Meer

Branja in pogovor
Moderacija: Dominik Srienc

Angelika Reitzer v pesniškem ciklu popisuje Rim in njegove ljudi, zgodbe ter zgodovino, pri čemer se modra barva kot simbol prepleta skozi mesto, odnose in vsakdanjik. Njena poezija iz osebnih opazovanj izhaja v razmislek o sodobnosti, spominih, demokraciji in ranljivosti družbe, pa tudi o pretresljivih dogodkih, kot sta pandemija in teroristični napad na Dunaju.

Peter Clar pa se v dolgih pesmih podaja po jugu Anglije. Prek srečevanja z miti, zgodovinskimi osebnostmi in pokrajinami razmišlja o času, spominu, identiteti in minevanju. Njegova poezija prepleta zunanje prizore z notranjim doživljanjem ter ustvarja intimne, vizualno razprte pesniške podobe.

FOTO Peter Clar: Martin Rauchenwald

FOTO Angelika Reitzer: Peter Rigaud

Kako pridem tja?

