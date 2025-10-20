Branje in pogovor: Angelika Reitzer »Blauzeug« in Peter Clar »Und lassen stehen das Meer«

Petek, 24. oktober 2025, ob 19.30

Musilova hiša

9020 Celovec | Bahnhofstraße 50 / 1. nadstropje

Angelika REITZER: Blauzeug

Peter CLAR: Und lassen stehen das Meer

Branja in pogovor

Moderacija: Dominik Srienc

Angelika Reitzer v pesniškem ciklu popisuje Rim in njegove ljudi, zgodbe ter zgodovino, pri čemer se modra barva kot simbol prepleta skozi mesto, odnose in vsakdanjik. Njena poezija iz osebnih opazovanj izhaja v razmislek o sodobnosti, spominih, demokraciji in ranljivosti družbe, pa tudi o pretresljivih dogodkih, kot sta pandemija in teroristični napad na Dunaju.

Peter Clar pa se v dolgih pesmih podaja po jugu Anglije. Prek srečevanja z miti, zgodovinskimi osebnostmi in pokrajinami razmišlja o času, spominu, identiteti in minevanju. Njegova poezija prepleta zunanje prizore z notranjim doživljanjem ter ustvarja intimne, vizualno razprte pesniške podobe.

FOTO Peter Clar: Martin Rauchenwald

FOTO Angelika Reitzer: Peter Rigaud