Branje in performans: Jörg Piringer »verbrenner«

Ponedeljek, 16. junij 2025, ob 19.30

Inštitut Musil

9020 Celovec | Bahnhofstraße 50 / 1. nadstropje

Jörg PIRINGER

verbrenner

Branje in performans

Moderacija: Paul Pechmann

V performativni pesnitvi verbrenner Jörg Piringer raziskuje pomenska polja ognja, uničenja in obnove. Besedilni tok, ki ga poganja umetna inteligenca, se ritmično širi kot požar in vključuje dokumentarne vire o požarih, orožju, varnosti in poškodbah.

Med urbanimi legendami, recepti za grmado, spomini na samosežige ter distopičnimi vizijami Evrope, obdane z vse višjimi ognjenimi zidovi, Piringer ustvarja hiperrealni, pesniški kolaž o sodobnih krizah.

Iz omejenega leksikalnega materiala vznikne pesniški ognjemet, ki odpira vprašanja o aktualnih družbenih in političnih razmerah.

Jörg Piringer (roj. 1974, Dunaj) je avstrijski pesnik, umetnik in informatik.

Ukvarja se z elektronsko glasbo, avdiovizualno in interaktivno poezijo. Je član Inštituta za transakustične raziskave in Orkestra zelenjave. Njegovo delo prenaša tradicijo avstrijske avantgarde v digitalno dobo.