četrtek
Branje in performans: »Biti uho« / »Ohr sein«
19:30
Celovec/Klagenfurt
Musilova hiša
Četrtek, 24. september 2026, ob 19.30
Inštitut Roberta Musila
9020 Celovec | Bahnhofstraße 50, 1. nadstropje
BITI UHO / OHR SEIN
Pogovor in performans o zvoku v poeziji
Sodelujejo:
Aleš Šteger (avtor), Jure Tori (glasba) in Marjeta (Metka) Wakounig (moderacija)
Slovenski pesnik in prevajalec Aleš Šteger ter prevajalka Marjeta (Metka) Wakounig se bosta posvetila poeziji in njenemu prevajanju z vidika muzikalnosti ter občinstvu približala pesmi skozi čut sluha.
Večer bo v zvok prevedel harmonikar Jure Tori, ki je skupaj z Alešem Štegerjem pripravil spremljevalni glasbeni program.
Prireditev FORUM LITERATURÜBERSETZEN ÖSTERREICH v sodelovanju z Inštitutom Roberta Musila.
Prireditev poteka v okviru KOOP-Litera Österreich 2026, 26. delovnega srečanja avstrijskih literarnih arhivov.
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