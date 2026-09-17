četrtek

24. 9. 2026

Branje in performans: »Biti uho« / »Ohr sein«

19:30

Celovec/Klagenfurt

Musilova hiša

Branje in performans: »Biti uho« / »Ohr sein«
Branje in performans: »Biti uho« / »Ohr sein«

Četrtek, 24. september 2026, ob 19.30
Inštitut Roberta Musila
9020 Celovec | Bahnhofstraße 50, 1. nadstropje

BITI UHO / OHR SEIN

Pogovor in performans o zvoku v poeziji

Sodelujejo:
Aleš Šteger (avtor), Jure Tori (glasba) in Marjeta (Metka) Wakounig (moderacija)

Slovenski pesnik in prevajalec Aleš Šteger ter prevajalka Marjeta (Metka) Wakounig se bosta posvetila poeziji in njenemu prevajanju z vidika muzikalnosti ter občinstvu približala pesmi skozi čut sluha.

Večer bo v zvok prevedel harmonikar Jure Tori, ki je skupaj z Alešem Štegerjem pripravil spremljevalni glasbeni program.

Prireditev FORUM LITERATURÜBERSETZEN ÖSTERREICH v sodelovanju z Inštitutom Roberta Musila.

Prireditev poteka v okviru KOOP-Litera Österreich 2026, 26. delovnega srečanja avstrijskih literarnih arhivov.

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