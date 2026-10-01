Branje in koncert "Rad bi s teboj" ob 60. letnici Fabjana Hafnerja

Literarno-glasbeni večer ob 60. rojstnem dnevu Fabjana Hafnerja.

Fabjan Hafner je kot tankočuten pesnik, vrhunski prevajalec in poznavalec literature dvignil slovenščino na visoko jezikovno raven in še posebej učinkovito poskrbel za dvojezično književnost na Koroškem. Ob 60. obletnici rojstva tega izjemnega umetnika se bo dvojezično zasnovani glasbeno-literarni večer pod geslom »Rad bi s teboj« osredotočil na njegovo bogato delovanje vse do prerane smrti leta 2016. Uglasbitve in recitacije njegovih besedil bodo v središču tega večera.

Program bodo oblikovali:

Magda Kropiunig, ki bo recitirala pesmi, pel bo baritonist Gabriel Lipuš, Janez Gregorič, ki je pripravil zasnovo večera in skladbe, pa ju bo spremljal na kitari.