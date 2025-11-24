Branje: Daniel Wisser »Smart City«

Torek, 25. november 2025, ob 19.30

Inštitut Roberta Musila

9020 Celovec | Bahnhofstraße 50 / 1. nadstropje

Daniel WISSER

Smart City

Literarno branje

Moderacija: Clemens Ruthner

O KNJIGI:

V NEUDI, najvarnejšem, najčistejšem in najbolj trajnostnem mestu na svetu, vlada občutek novega začetka. Nad pravokotno urejenimi ulicami krožijo droni, spodaj pa se tiho premikajo električni vozički in čistilni roboti. Posebni merilni stebri natančno nadzorujejo raven hrupa, ki ne sme preseči 54 decibelov.

V to futuristično mesto se priseli novinarka Morag Oliphant, ki je v nasilnem napadu izgubila moža in hčer. V NEUDI išče nov začetek in priložnost, da poroča o ambicioznem pilotnem projektu, katerega cilj je popolnoma preoblikovati mestno življenje.

A kmalu začne opažati čudne stvari:

po ulicah se pojavljajo ljudje, ki jih ni v nobenem registru,

smeti skrivnostno izginevajo izven mestnih meja,

za varnost pa skrbi zasebno podjetje, ki se izmika vsakršnemu nadzoru.

Ko med demonstracijami umre moški, za katerega nihče noče prevzeti odgovornosti, Morag stopi na sled nevarni zaroti. Ta jo vodi globoko v temačno prepletenost politike in gospodarstva, hkrati pa vedno bliže resnici o smrti njene družine.

O AVTORJU:

Daniel Wisser se je rodil leta 1971 v Celovcu. Piše prozo, poezijo in besedila za pesmi. Je soustanovitelj Prvega dunajskega hišnega orgelskega orkestra. Za roman Königin der Berge je leta 2018 prejel Avstrijsko knjižno nagrado in nagrado Johanna Beera. Leta 2024 je prejel nagrado mesta Dunaj za literaturo. Pri založbi Luchterhand je nazadnje izšel njegov roman 0 1 2. Daniel Wisser živi in ustvarja na Dunaju.