Branje: Axel Karner »Popanz in druga besedila«

Sreda, 4. junij 2025, ob 19.30

Musil Inštitut

9020 Celovec | Bahnhofstraße 50 / 1. nadstropje

Axel KARNER: Popanz in druga besedila

Branje: Axel Karner

Prevod v slovenščino: Ivana Kampuš

Glasba: Janez Gregorič

Axel Karner daje v svojem pisanju prednost kratki formi – njegova besedila so nenavadne, zgoščene prozne miniature, kriminalke in pesmi. V njih zaostruje resničnost, pri čemer se tragično pogosto prevesi v komično ravno tam, kjer bi bilo sicer neznosno.

Njegova literatura si predvsem prizadeva prebuditi bralca iz otopelosti do vsakodnevne brutalnosti. Teme se vrtijo okoli človeških brezen: umor, nasilje, lakota, čustvena otopelost in neizrekljivost – vendar avtorja ne zanima golo ugotavljanje slabosti sveta. Njegov cilj je razumeti svet in ljudi.

Axel Karner bo ta večer – skupaj s prevajalko Ivano Kampuš, ki je njegova besedila prevedla v slovenščino tako v knjižnem jeziku kot v narečju –

bral izbor iz zbirk die zunge getrocknet / de zungen getrocknet / jezik posušen (2019), in adern dünn brach licht (2020) in popanz (2024).

Axel Karner, rojen leta 1955 v Zlanu na Koroškem, piše pesmi, pripovedi in kratke kriminalke v narečju in knjižnem jeziku. Od leta 1974 živi kot avtor številnih publikacij in je bil do nedavnega učitelj evangelijske religije, socialnega učenja in gledališke vzgoje na Dunaju. Skupaj z Manfredom Chobotom je uredil antologiji Wos ibableibt in Olle im Doafs poezijo in prozo Bernharda C. Bünkerja (Založba Johannes Heyn).