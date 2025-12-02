Božični koncert: Veselje - Freude

Veselje – Freude – Božični koncert 2025

feat. Brina Vogelnik & Metod Banko

Tudi v letošnjem adventu skupina Aniada a Noar nadaljuje svoje glasbeno raziskovalne poti – tokrat k našim najbližjim sosedom, preko znanih meja. Skupaj se glasbeniki podajo v iskanje tistega, kar povezuje – sledov skupnih tradicij, zvokov in zgodb, povezanih s praznikom vseh praznikov. Pri tem se božični čas razkrije v mnogih odtenkih: včasih tih in razmišljujoč, drugič živahen in presenetljiv, a vedno odprt za nekaj novega.

Aniada a Noar sta letos povabila slovensko pevko Brino, da se jim pridruži pri soustvarjanju tega glasbenega popotovanja. Brina v Sloveniji velja za prepoznavni glas nove ljudske glasbene tradicije. Stare ljudske pesmi predstavi v novi luči, jih nežno prepleta z elementi jazza in svetovne glasbe – zvočno bogato, občuteno in brezčasno lepo. Tako nastane glasbeni dialog, ki v ospredje postavlja tisto, kar je skupno. Brino spremlja Metod Banko, izjemen pevec in kitarist, ki njeno zvočno vizijo dopolnjuje z občutljivim glasbenim pristopom.

Čaka vas večer poln glasbe, srečevanj in povezovalnega božičnega vzdušja.

Zasedba: