sobota
Bilčovska jesen 26: Lutkovna predstava »Opičja uganka ali Mamica, kje si?«
10:00
Bilčovs/Ludmannsdorf
Društvena soba BILKA
Bilčovska jesen 26
Lutkovna predstava: Opičja uganka ali Mamica, kje si?
V okviru prireditvenega niza Bilčovska jesen 26 gostuje Lutkovno gledališče FRU-FRU z lutkovno predstavo Opičja uganka ali Mamica, kje si?
Vsebina: Mala opica se izgubi in išče svojo mamico. Pri iskanju ji pomaga pisan metuljček in jo pelje k sionu, kači, pajku, žabi, papigi in netopirju …
Sobota, 17. oktober 2026, ob 10.00
Društvena soba BILKA
Bilčovs 73, 9072 Bilčovs
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