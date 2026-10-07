sobota

17. 10. 2026

Bilčovska jesen 26: Lutkovna predstava »Opičja uganka ali Mamica, kje si?«

10:00

Bilčovs/Ludmannsdorf

Društvena soba BILKA

Bilčovska jesen 26: Lutkovna predstava »Opičja uganka ali Mamica, kje si?«
Bilčovska jesen 26: Lutkovna predstava »Opičja uganka ali Mamica, kje si?«

Bilčovska jesen 26

Lutkovna predstava: Opičja uganka ali Mamica, kje si?

V okviru prireditvenega niza Bilčovska jesen 26 gostuje Lutkovno gledališče FRU-FRU z lutkovno predstavo Opičja uganka ali Mamica, kje si?

Vsebina: Mala opica se izgubi in išče svojo mamico. Pri iskanju ji pomaga pisan metuljček in jo pelje k sionu, kači, pajku, žabi, papigi in netopirju …

Sobota, 17. oktober 2026, ob 10.00

Društvena soba BILKA
Bilčovs 73, 9072 Bilčovs

 

Prireditelj

SPD Bilka

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