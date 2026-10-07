sobota
Bilčovska jesen 26: FILM – BRANJE – GLASBA
20:00
Bilčovs/Ludmannsdorf
Društvena soba BILKA
Bilčovska jesen 26
FILM – BRANJE – GLASBA
Sobota, 17. oktober 2026, ob 20.00
Društvena soba BILKA
Bilčovs 73 / 9072 Bilčovs
FILM
Hajnžov hrabn
Hanzi Weiss
POEZIJA
Angelika Peaston
KSV, P.E.N.
»Innere Landschaft – Notranja pokrajina«
Poezija je vsekakor odličen način, kako se približati zamolčanemu, zatajenemu, onemogočenemu.
»Zgodovina koroške dvojezičnosti je več kot le zgodovina koroških Slovenk in Slovencev, je tudi zgodovina tistih, ki zdaj iščejo svoje biografske in družinske sledi, ukoreninjene v slovenščini …«
— Mag. dr. Daniel Wutti, iz predgovora
GLASBA
Alma Guzek – violina
Prireditev poteka dvojezično.
Kako pridem tja?