sobota

17. 10. 2026

Bilčovska jesen 26: FILM – BRANJE – GLASBA

20:00

Bilčovs/Ludmannsdorf

Društvena soba BILKA

Bilčovska jesen 26: FILM – BRANJE – GLASBA
Bilčovska jesen 26: FILM – BRANJE – GLASBA

Bilčovska jesen 26

FILM – BRANJE – GLASBA

Sobota, 17. oktober 2026, ob 20.00

Društvena soba BILKA
Bilčovs 73 / 9072 Bilčovs

FILM

Hajnžov hrabn
Hanzi Weiss

POEZIJA

Angelika Peaston
KSV, P.E.N.

»Innere Landschaft – Notranja pokrajina«

Poezija je vsekakor odličen način, kako se približati zamolčanemu, zatajenemu, onemogočenemu.

»Zgodovina koroške dvojezičnosti je več kot le zgodovina koroških Slovenk in Slovencev, je tudi zgodovina tistih, ki zdaj iščejo svoje biografske in družinske sledi, ukoreninjene v slovenščini …«

Mag. dr. Daniel Wutti, iz predgovora

GLASBA

Alma Guzek – violina

Prireditev poteka dvojezično.

Prireditelj

SPD Bilka

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