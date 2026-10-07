Bilčovska jesen 26: FILM – BRANJE – GLASBA

Bilčovska jesen 26

Društvena soba BILKA

Bilčovs 73 / 9072 Bilčovs

Hajnžov hrabn

Hanzi Weiss

Angelika Peaston

KSV, P.E.N.

»Innere Landschaft – Notranja pokrajina«

Poezija je vsekakor odličen način, kako se približati zamolčanemu, zatajenemu, onemogočenemu.

»Zgodovina koroške dvojezičnosti je več kot le zgodovina koroških Slovenk in Slovencev, je tudi zgodovina tistih, ki zdaj iščejo svoje biografske in družinske sledi, ukoreninjene v slovenščini …«

— Mag. dr. Daniel Wutti, iz predgovora