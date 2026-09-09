petek
Pozavnist Bertl Mütter: »Pogled skozi«
19:30
Šentpeter/St. Peter
Cerkev Šentpeter pri Šentjakobu
BERTL MÜTTER, Trombonaut
BLICK DURCH_POGLED SKOZI
petek, 18. 9. 2026, 19.30
kraj: Cerkev Šentpeter pri Šentjakobu v Rožu
Bertl Mütter igra na pozavno. In njegovo igranje je zelo drugačno, a hkrati skrivnostno domače, nespektakularno (to vsaj meni sam) – in se občinstva dotakne s svojim izrazitim, zgovornim raziskovanjem tega, kar je.
Zdaj pa je zares čas, da v to njegovo navdušenje – nad akustičnim prostorom – povabimo več ljudi. Poslušajte vsi ljudje!
Kako pridem tja?