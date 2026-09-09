petek

18. 9. 2026

Pozavnist Bertl Mütter: »Pogled skozi«

19:30

Šentpeter/St. Peter

Cerkev Šentpeter pri Šentjakobu

Pozavnist Bertl Mütter: »Pogled skozi«
Pozavnist Bertl Mütter: »Pogled skozi«

BERTL MÜTTER, Trombonaut

BLICK DURCH_POGLED SKOZI

petek, 18. 9. 2026, 19.30

kraj: Cerkev Šentpeter pri Šentjakobu v Rožu

 

Bertl Mütter igra na pozavno. In njegovo igranje je zelo drugačno, a hkrati skrivnostno domače, nespektakularno (to vsaj meni sam) – in se občinstva dotakne s svojim izrazitim, zgovornim raziskovanjem tega, kar je.

Zdaj pa je zares čas, da v to njegovo navdušenje – nad akustičnim prostorom – povabimo več ljudi. Poslušajte vsi ljudje!

Prireditelj

SPD Rož

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