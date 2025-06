»Barvno dirigiranje« sreča »Izvajanje mikro-akustične arhitekture«

Med svetlobo, zvokom in prostorom: »Colour Conducting« (Barvno dirigiranje) sreča »Performing Micro-Acoustic Architecture« (Izvajanje mikro-akustične arhitekture)

Ko se slikarstvo prelevi v glasbo in zvok arhitekturo spodbudi k sozvočju, nastane umetniški izkustveni prostor onstran disciplinarnih meja. Skupni projekt Mirka Malleja in Marka Aricha spaja samostojna umetniška svetova v transdisciplinarni dialog o zaznavanju, gibanju in potopitvi/imerziji.