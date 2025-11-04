Baletni večer Edwarda Cluga in Renata Zanelle: Boléro

Bolero

Baletni večer Edwarda Cluga in Renata Zanelle / Gostovanje SNG Opera in balet Ljubljana

Nasljednji termini:

11., 15. novembra ob 19.30

16. novembra ob 15.00

21., 26., 29. novembra ob 19.30

4., 5., 10. decembra ob 19.30

Z veličastnim, a hkrati poglobljenim baletnim večerom nadaljujeta Slovenski narodni balet Ljubljana in Mestno gledališče Celovec svoje uspešno sodelovanje zadnjih let.

Bolero združuje dve klasični deli sodobnega baleta, napisani za velik orkester, z romantično otožnostjo Chopinovih Nokturnov za klavir. Naslov večer prejme po najslavnejšem delu Mauricea Ravela.

Ravel je Bolero ustvaril po naročilu ruske balerine Ide Rubinstein, vendar v zgodovini plesa še posebej izstopa interpretacija Mauricea Béjarta iz leta 1961, ki velja za prelomnico.

Koreograf Renato Zanella izhaja iz Ravelovega glasbenega koncepta boja med ritmom in melodijo ter poudarja, da lepota melodije v neposrednem spopadu z močjo ritma le redko izide kot zmagovalka.

»Bodi tiho,« se zdi, da nam s svojo zgovorno koreografijo Ssss … na glasbo Frédérica Chopina šepeta Edward Clug. A to ni avtoritaren ukaz k molku, ki prereže prostor, temveč nežna pomiritev, ki pušča odprt prostor za nadaljevanje.

V koreografiji na revolucionarno baletno glasbo Igorja Stravinskega – Le Sacre du printemps (Posvetitev pomladi) – se Renato Zanella sooča z spoznanjem, da je vojna skozi zgodovino najbolj vztrajno človeško obredje:

Žrtvujemo mir, da bi dosegli mir.