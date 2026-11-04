Antri-Freeze 2026: Literatura in umetnost proti mrazu - Aljaž Pestotnik & Izi Stern

Literatura in umetnost proti mrazu

KRAJ: Šentjakob v Rožu, Farovž

KDAJ: sobota, 7. novembra 2026, ob 19.30

V okviru prireditve Literatura proti mrazu (Anti-Freeze 26) vabljeni na literarno-glasbeni večer »brez prevoda_ohne übersetzung«. Pesnik Aljaž Pestotnik bo predstavil pesmi iz nastajajoče zbirke v slovenskem in nemškem jeziku, za glasbeni del pa bo poskrbela kantavtorica KiKi v spremstvu kitarista Jake Florjančiča.

Obenem bo na ogled razstava »Poslikava porcelana proti mrazu« umetnika Izidorja Sterna, ki bo v Farovžu odprta od 7. do 21. novembra 2026. Njegova dela povezujejo umetnost poslikave porcelana, slovenski jezik in kulturno identiteto.

Več informacij: www.roz.si