ANTIFREEZE ’26: Pika Nogavička – lutkovna predstava

Pika Nogavička – lutkovna predstava

ANTIFREEZE ’26 | ŠENTJAKOB V ROŽU

Kdaj: petek, 13. november 2026, ob 16.00

Kje: Farovž, Šentjakob v Rožu

V okviru festivala antifreeze ’26 bo v Šentjakobu v Rožu na sporedu lutkovna predstava Pika Nogavička v izvedbi lutkovne skupine Pikce pr’ Zile.

Priljubljena junakinja Pika Nogavička bo s svojo domišljijo, nagajivostjo in neustrašnostjo popestrila gledališko popoldne ter razveselila najmlajše obiskovalke in obiskovalce.

Nastopa: Lutkovna skupina Pikce pr’ Zile