petek
ANTIFREEZE ’26: Pika Nogavička – lutkovna predstava
16:00
Šentjakob v Rožu/St. Jakob im Rosental
Farovž Šentjakob
Pika Nogavička – lutkovna predstava
ANTIFREEZE ’26 | ŠENTJAKOB V ROŽU
Kdaj: petek, 13. november 2026, ob 16.00
Kje: Farovž, Šentjakob v Rožu
V okviru festivala antifreeze ’26 bo v Šentjakobu v Rožu na sporedu lutkovna predstava Pika Nogavička v izvedbi lutkovne skupine Pikce pr’ Zile.
Priljubljena junakinja Pika Nogavička bo s svojo domišljijo, nagajivostjo in neustrašnostjo popestrila gledališko popoldne ter razveselila najmlajše obiskovalke in obiskovalce.
Nastopa: Lutkovna skupina Pikce pr’ Zile
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