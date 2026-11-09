petek

13. 11. 2026

ANTIFREEZE ’26: Pika Nogavička – lutkovna predstava

16:00

Šentjakob v Rožu/St. Jakob im Rosental

Farovž Šentjakob

ANTIFREEZE ’26: Pika Nogavička – lutkovna predstava
ANTIFREEZE ’26: Pika Nogavička – lutkovna predstava

Pika Nogavička – lutkovna predstava

ANTIFREEZE ’26 | ŠENTJAKOB V ROŽU

Kdaj: petek, 13. november 2026, ob 16.00
Kje: Farovž, Šentjakob v Rožu

V okviru festivala antifreeze ’26 bo v Šentjakobu v Rožu na sporedu lutkovna predstava Pika Nogavička v izvedbi lutkovne skupine Pikce pr’ Zile.

Priljubljena junakinja Pika Nogavička bo s svojo domišljijo, nagajivostjo in neustrašnostjo popestrila gledališko popoldne ter razveselila najmlajše obiskovalke in obiskovalce.

Nastopa: Lutkovna skupina Pikce pr’ Zile

Prireditelj

SPD Rož

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