ANTIFREEZE ’26: Filmski večer - SINE LEGIBUS

SINE LEGIBUS – po poteh 1976

FILMSKI VEČER OB 50. OBLETNICI BOJKOTA »LJUDSKEGA ŠTETJA POSEBNE VRSTE«

ANTIFREEZE ’26 | ŠENTJAKOB V ROŽU

Kdaj: petek, 13. november 2026, ob 19.00

Kje: Farovž, Šentjakob v Rožu

Ob 50. obletnici bojkota t. i. »ljudskega štetja posebne vrste« bo v Šentjakobu v Rožu na sporedu dokumentarni film SINE LEGIBUS – po poteh 1976, ki ga je po lastnem scenariju režirala Milena Olip.

Filmski večer bo posvečen pomembnemu poglavju zgodovine koroških Slovenk in Slovencev ter spominu na leto 1976, ko je bojkot posebnega štetja prebivalstva zaznamoval prizadevanja slovenske narodne skupnosti za njene pravice.

Po projekciji bo sledil pogovor z režiserko Mileno Olip, ki bo ponudil priložnost za razmislek o zgodovinskih dogodkih in njihovem pomenu za današnji čas.

Scenarij in režija: Milena Olip