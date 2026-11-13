AntiFreeze ’26: Antonio Fian in Talltones

LITERATURA PROTI MRAZU | LITERARNO-GLASBENI VEČER

Kdaj: sobota, 21. november 2026, ob 19.30

Kje: Farovž, Šentjakob v Rožu

V okviru cikla AntiFreeze ’26 – Literatura proti mrazu bo literarno-glasbeni večer z naslovom »Wo samma denn her, wo kumma denn hin?«, na katerem bosta nastopila pisatelj Antonio Fian in glasbena zasedba Talltones.

Antonio Fian, rojen leta 1956 v Celovcu, je odraščal na Koroškem, že več desetletij pa živi in ustvarja na Dunaju. Je eden vidnejših avstrijskih pisateljev, znan po romanih, pripovedih, esejih in predvsem duhovitih dramoletih, v katerih satirično komentira avstrijsko kulturno in družbeno življenje.

Za glasbeni del večera bo poskrbela zasedba Talltones, ustanovljena leta 2006. Njena glasba združuje pop, rock, jazz in vplive ljudske glasbe ter presega ustaljene žanrske meje.

Literarni nastop bo potekal v nemškem jeziku, večer pa bo povezoval literaturo, humor in raznoliko glasbo.