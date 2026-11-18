torek
Andreas Scherwitzl: »Knjige mojega življenja«
17:00
Celovec/Klagenfurt
Mohorjeva knjigarna
Andreas Scherwitzl: »Knjige mojega življenja«
Kdaj: torek, 24. november 2026, ob 17.00
Kje: Mohorjeva knjigarna, Vetrinjsko obmestje 26, Celovec
V okviru prireditvenega niza »Die Bücher meines Lebens / Knjige mojega življenja« bo v Mohorjevi knjigarni gostoval Andreas Scherwitzl, prvi predsednik koroškega deželnega zbora in župan občine Štalenska Gora.
Predstavil bo knjige, ki so zaznamovale njegovo življenje, ter spregovoril o njihovem pomenu in vplivu nanj.
Pogovor bo vodil Michael Aichholzer, poslovodja Koroške izobraževalne zveze (Kärntner Bildungswerk), uvodoma pa bo zbrane pozdravil direktor Mohorjeve dr. Karl Hren.
Prireditev bo potekala v nemškem jeziku.
Prijave: [email protected] ali 0463 56515-21.
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