Andreas Scherwitzl: »Knjige mojega življenja«

Kdaj: torek, 24. november 2026, ob 17.00

Kje: Mohorjeva knjigarna, Vetrinjsko obmestje 26, Celovec

V okviru prireditvenega niza »Die Bücher meines Lebens / Knjige mojega življenja« bo v Mohorjevi knjigarni gostoval Andreas Scherwitzl, prvi predsednik koroškega deželnega zbora in župan občine Štalenska Gora.

Predstavil bo knjige, ki so zaznamovale njegovo življenje, ter spregovoril o njihovem pomenu in vplivu nanj.

Pogovor bo vodil Michael Aichholzer, poslovodja Koroške izobraževalne zveze (Kärntner Bildungswerk), uvodoma pa bo zbrane pozdravil direktor Mohorjeve dr. Karl Hren.

Prireditev bo potekala v nemškem jeziku.

Prijave: [email protected] ali 0463 56515-21.