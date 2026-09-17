Albert Mesner & Michael Dijkstra: Suša/Dürre

Galerija Vprega

Društvo Kino Kreativ Kulturaktiv septembra vabi na razstavo »Suša/Dürre« umetnikov Alberta Mesnerja (A) in Michaela Dijkstre (NL).

Oba umetnika v svojih delih tematizirata sistem, ki uničuje organske in zdrave strukture ter jih nadomešča z umetno oziroma čustveno praznino.

Albert Mesner se v aktualnem ciklu »Suša/Dürre« posveča vse bolj prisotni in vidni suši – ne le v naravi, temveč tudi v medčloveških odnosih, v razmišljanju ljudi, političnem delovanju in družbi.

Dela Michaela Dijkstre iz serije »Digitale Heroine (Digitalna heroina)« razkrivajo razmerja moči v digitalni sedanjosti. Kar se je začelo kot svoboda in povezovanje, je po njegovem prikazu preraslo v sistem, ki živi od naše pozornosti, oblikuje naše vedenje in nas same spreminja v blago.

Odprtje razstave bo v petek, 18. septembra 2026, ob 19.30. O umetnikih in njunih delih bo spregovorila dr. Sabine Buchwald. Za glasbeni okvir bo poskrbel Dirk Schilling, razstavo pa bo odprla županja Lisa Lobnik.

Razstava bo na ogled od 19. septembra do 3. oktobra 2026.

Odprtje: petek, 18. 9. 2026, ob 19.30

Uvod: dr. Sabine Buchwald

Glasba: Dirk Schilling

Pozdrav: županja Lisa Lobnik

Trajanje razstave: 19. 9.–3. 10. 2026