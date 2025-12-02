nedelja

7. 12. 2025

Adventno petje v Zogrnjih Libučah

16:00

Zgornje Libuče/Oberloibach

Cerkev sv. Bartolomeja

Adventno petje v Zogrnjih Libučah
Adventno petje v Zogrnjih Libučah

V nedeljo, 7. decembra, ob 16.00 bo v cerkvi sv. Bartolomeja v Zgornjih Libučah potekalo adventno petje. Na citrah bo zaigrala Anja Košutnik, zapeli pa bodo vokalni skupini Oktet Suha in MoPZ Kralj Matjaž. Adventno glasbeno doživetje bo pospremljeno z izbranimi adventnimi mislimi. Po dogodku so vsi obiskovalci prisrčno vabljeni na pecivo in kuhano vino. Vstop prost!

