nedelja
Adventni koncert v Borovljah
19:00
Borovlje/Ferlach
Mestna cerkev Borovlje
Adventni koncert v Borovljah
Kdaj: nedelja, 29. november 2026, ob 19.00
Kje: Mestna farna cerkev, Borovlje
Slovensko prosvetno društvo Borovlje in fara Borovlje vabita na adventni koncert, ki bo v mestni farni cerkvi v Borovljah.
Sodelujejo:
- Komorni zbor SPD Borovlje
- Moški pevski zbor Trta iz Žitare vasi
- Mihael Strniša in Sara Lešnik
Koncert bo povezoval Niko Kupper, uvodne misli pa bo prispeval dr. Jakob Ibounig.
Vstopnina: 12 evrov v predprodaji, 15 evrov na večerni blagajni.
Predprodaja vstopnic: pri Komornem zboru SPD Borovlje in v Posojilnici-Bank Borovlje.
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