Adventni čar na alpakini farmi

Kdaj: nedelja, 22. november 2026, od 14.00 do 17.00

Kje: Familyalpakas Mattes, Pogrče 10, 9133 Žitara vas

Alpakina farma Familyalpakas Mattes vabi na prijetno adventno popoldne, kjer se bodo obiskovalci lahko prepustili prazničnemu vzdušju, spoznali alpake in odkrivali raznolike domače izdelke.

Na voljo bodo izdelki iz alpakine volne, adventno pecivo, unikatni leseni izdelki in čebelji izdelki. Obiskovalci si bodo lahko ogledali tudi alpake na paši.

Pridružite se prijetnemu adventnemu druženju na alpakini farmi!