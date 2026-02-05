Abonma SIDEK: O vrabčku, mišku in palačinki

O vrabčku, mišku in palačinki

V skupnem domu se zbere nevsakdanja druščina – Mišek Kosmati, Vrabček Krilati in Palačinka Maslena. Sprva složno živijo, saj vsak opravlja tisto delu, ki mu gre najbolje od tačk in peruti. Vrabček leta po gozdu in nabira hrano, Mišek s svojimi zobmi seka drva in kuri v peči, Palačinka pa kuha najbolj slastno in mastno juho. A ko zamenjajo vsakdanje naloge, pride do nesporazumov in težav… Bo njihovo prijateljstvo vzdržalo?

Predstava združuje klasično naracijo ljudske pravljice in tradicionalno ročno lutkovno igro. Z igrivostjo in humorjem spregovori o sodelovanju, delu in pomembnosti vsakega člana skupnosti. Namenjena je otrokom in družinam, ki bodo ob njej hkrati uživali, se nasmejali – in mogoče še sami zaželeli palačink.

Produkcija: Hiša otrok in umetnosti in zavod Bufeto

Za otroke od 3. leta dalje