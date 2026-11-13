nedelja

22. 11. 2026

90 let Slakove glasbe

14:30

Škocjan/St. Kanzian am Klopeiner See

K3

90 let Slakove glasbe
90 let Slakove glasbe

Koncert: 90 let Slakove glasbe

Kdaj: nedelja, 22. november 2026, ob 14.30
Kje: K3, Škocjan

V Škocjanu bo koncert »90 let Slakove glasbe«, posvečen bogati glasbeni zapuščini legendarnega slovenskega harmonikarja in glasbenika Lojzeta Slaka.

Za glasbeno doživetje bodo poskrbeli Fantje pod Šilentabrom, Ansambel Juhej in Kvartet Nomos, ki bodo obiskovalcem pričarali prijetno popoldne ob slovenski glasbi.

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