Koncert: 90 let Slakove glasbe

Kdaj: nedelja, 22. november 2026, ob 14.30

Kje: K3, Škocjan

V Škocjanu bo koncert »90 let Slakove glasbe«, posvečen bogati glasbeni zapuščini legendarnega slovenskega harmonikarja in glasbenika Lojzeta Slaka.

Za glasbeno doživetje bodo poskrbeli Fantje pod Šilentabrom, Ansambel Juhej in Kvartet Nomos, ki bodo obiskovalcem pričarali prijetno popoldne ob slovenski glasbi.