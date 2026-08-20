7. Slovenski večer

Vabljeni na 7. Slovenski večer v Celovcu

Slovenska gospodarska zveza (SGZ) vas vabi na 7. Slovenski večer, ki bo potekal v četrtek, 4. septembra 2026, v Osojskem dvoru (Ossiacher Hof) v Celovcu

Pred večernim dogodkom bo med 16.00 in 17.30 potekalo gospodarsko-politično srečanje, namenjeno povezovanju gospodarstva, izmenjavi pogledov ter krepitvi čezmejnega sodelovanja med predstavniki Slovenije in avstrijske Koroške.

Od 18.00 dalje sledi Slovenski večer, ki že tradicionalno povezuje gospodarstvo, politiko in vrhunsko kulinariko. Letos se predstavlja Savinjsko-šaleška regija, ki bo obiskovalcem predstavila svojo tradicijo, inovativnost ter vrhunsko gastronomsko ponudbo.

Sodelujejo:

Hotel Plesnik

Hiša Raduha

Herbal Glamping Resort Ljubno

Vita Catering

Vina Koželj

Program

16.00–17.30 Gospodarsko-politično srečanje

od 18.00 prihod gostov

19.00 začetek 7. Slovenskega večera

Datum: 4. september 2026

Kraj: Ossiacher Hof – Osojski dvor, Celovec/Klagenfurt

PRIJAVE: [email protected] ali 0463/287 463-0