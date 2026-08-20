petek
7. Slovenski večer
18:00
Celovec/Klagenfurt
Zommstehn
7. Slovenski večer
Vabljeni na 7. Slovenski večer v Celovcu
Slovenska gospodarska zveza (SGZ) vas vabi na 7. Slovenski večer, ki bo potekal v četrtek, 4. septembra 2026, v Osojskem dvoru (Ossiacher Hof) v Celovcu
Pred večernim dogodkom bo med 16.00 in 17.30 potekalo gospodarsko-politično srečanje, namenjeno povezovanju gospodarstva, izmenjavi pogledov ter krepitvi čezmejnega sodelovanja med predstavniki Slovenije in avstrijske Koroške.
Od 18.00 dalje sledi Slovenski večer, ki že tradicionalno povezuje gospodarstvo, politiko in vrhunsko kulinariko. Letos se predstavlja Savinjsko-šaleška regija, ki bo obiskovalcem predstavila svojo tradicijo, inovativnost ter vrhunsko gastronomsko ponudbo.
Sodelujejo:
- Hotel Plesnik
- Hiša Raduha
- Herbal Glamping Resort Ljubno
- Vita Catering
- Vina Koželj
Program
16.00–17.30 Gospodarsko-politično srečanje
od 18.00 prihod gostov
19.00 začetek 7. Slovenskega večera
Datum: 4. september 2026
Kraj: Ossiacher Hof – Osojski dvor, Celovec/Klagenfurt
PRIJAVE: [email protected] ali 0463/287 463-0
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