nedelja
6. 9. 2026
633. Pliberški jormak: ORF live »Čestitamo in pozdravljamo« v Svaveji uti
12:00
Pliberk/Bleiburg
Šotor SPD Edinost – Svaveja uta
ORF Live: »Čestitamo in pozdravljamo« radijska oddaja v živo
- sodelujejo MoPZ Foltej Hartman, MoPZ Kralj Matjaž, Godba na Pihala Šmihel, Zgruntani Muzikanti
- ob 13.00 Slovesnost 50 let Svaveje utenačep soda piva, predstavitev jubilejne brošure, nagradna igra »Srce za kulturo – Ein Herz für die Kultur« – napis na srca by Zuckerrosi
- ob 15.00 Pokržnikov LukaLara Vouk, monokomedija
- ob 17.00 Ansambel Valoviples in zabava
- ob 18.45 KingstonCela ulica nori
- ob 21.00 Ansambel Valovi – ples in zabava
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