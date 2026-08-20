nedelja

6. 9. 2026

633. Pliberški jormak: ORF live »Čestitamo in pozdravljamo« v Svaveji uti

12:00

Pliberk/Bleiburg

Šotor SPD Edinost – Svaveja uta

633. Pliberški jormak: ORF live »Čestitamo in pozdravljamo« v Svaveji uti
633. Pliberški jormak: ORF live »Čestitamo in pozdravljamo« v Svaveji uti

ORF Live: »Čestitamo in pozdravljamo« radijska oddaja v živo

  • sodelujejo MoPZ Foltej Hartman, MoPZ Kralj Matjaž, Godba na Pihala Šmihel, Zgruntani Muzikanti
  • ob 13.00 Slovesnost 50 let Svaveje utenačep soda piva, predstavitev jubilejne brošure, nagradna igra »Srce za kulturo – Ein Herz für die Kultur« – napis na srca by Zuckerrosi
  • ob 15.00 Pokržnikov LukaLara Vouk, monokomedija
  • ob 17.00 Ansambel Valoviples in zabava
  • ob 18.45 KingstonCela ulica nori
  • ob 21.00 Ansambel Valovi – ples in zabava
Prireditelj

SPD Edinost v Pliberku

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