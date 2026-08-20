633. Pliberški jormak: Ekumensko bogoslužje

Ekumensko bogoslužje

z mestnim župnikom, dekanom Ivanom Olipom, in župnikom dr. Stefanom Schumannom na Pötscherjevem avtodromu.

Travniški sejem se začne po bogoslužju na sejmišču ob 12.00. Konec bogoslužja bo naznanjen z zvonjenjem zvonov. Strežba hrane in pijače, obratovanje zabaviščnih naprav ter predvajanje glasbe so dovoljeni šele od tega trenutka dalje.

Nato znižane cene voženj v zabaviščnem parku do 19. ure