petek
633. Pliberški jormak: Ekumensko bogoslužje
12:00
Pliberk/Bleiburg
Jormaški travnik
Ekumensko bogoslužje
z mestnim župnikom, dekanom Ivanom Olipom, in župnikom dr. Stefanom Schumannom na Pötscherjevem avtodromu.
Travniški sejem se začne po bogoslužju na sejmišču ob 12.00. Konec bogoslužja bo naznanjen z zvonjenjem zvonov. Strežba hrane in pijače, obratovanje zabaviščnih naprav ter predvajanje glasbe so dovoljeni šele od tega trenutka dalje.
Nato znižane cene voženj v zabaviščnem parku do 19. ure
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