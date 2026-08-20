sobota
5. 9. 2026
633. Pliberški jormak: 32. mednarodno srečanje upokojencev v Svaveji uti
12:00
Pliberk/Bleiburg
Šotor SPD Edinost – Svaveja uta
32. mednarodno srečanje upokojencev
soprireditelj: Slovensko društvo upokojencev Pliberk · ples in zabava: Trio Alpe
KRAJ: na pliberškem jormaku, v šotoru SPD Edinost »Svaveja uta«
Info:
- ob 13.30 Pihalni orkester Rudnika Mežica, Mežiška dolina, Slovenija
- ob 14.30 Trachtenkapelle Siezenheim, Salzburg
- ob 16.00 srečanje muzikantov
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Prireditelj
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