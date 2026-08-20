sobota

5. 9. 2026

633. Pliberški jormak: 32. mednarodno srečanje upokojencev v Svaveji uti

12:00

Pliberk/Bleiburg

Šotor SPD Edinost – Svaveja uta

633. Pliberški jormak: 32. mednarodno srečanje upokojencev v Svaveji uti
633. Pliberški jormak: 32. mednarodno srečanje upokojencev v Svaveji uti

32. mednarodno srečanje upokojencev

soprireditelj: Slovensko društvo upokojencev Pliberk · ples in zabava: Trio Alpe

KRAJ: na pliberškem jormaku, v šotoru SPD Edinost »Svaveja uta«

Info:

  • ob 13.30 Pihalni orkester Rudnika Mežica, Mežiška dolina, Slovenija
  • ob 14.30 Trachtenkapelle Siezenheim, Salzburg
  • ob 16.00 srečanje muzikantov

 

Prireditelj

SPD Edinost v Pliberku

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