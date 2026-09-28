5 let Njive zemljanov

Četrtek, 1. oktober 2026, ob 16.00

Weltacker – Njiva zemljanov

Njiva zemljanov praznuje 5 let. Ob jubileju vabijo na skupno praznovanje, ki bo priložnost za pogled na preteklih pet let in hkrati tudi naprej.

Poseben del praznovanja bo blagoslov koče, ki ga bo opravil mag. Slavko Thaler. Program bodo sooblikovali tudi otroci CDŠ Evropske šole Šmihel.

Poskrbljeno bo tudi za jedačo in pijačo. Nad odprtim ognjem bodo pripravili juho z Njive zemljanov.

Prisrčno vabljeni na praznovanje jubileja Njive zemljanov.