četrtek
5 let Njive zemljanov
16:00
Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg
Njiva zemljanov
5 let Njive zemljanov
Četrtek, 1. oktober 2026, ob 16.00
Weltacker – Njiva zemljanov
Njiva zemljanov praznuje 5 let. Ob jubileju vabijo na skupno praznovanje, ki bo priložnost za pogled na preteklih pet let in hkrati tudi naprej.
Poseben del praznovanja bo blagoslov koče, ki ga bo opravil mag. Slavko Thaler. Program bodo sooblikovali tudi otroci CDŠ Evropske šole Šmihel.
Poskrbljeno bo tudi za jedačo in pijačo. Nad odprtim ognjem bodo pripravili juho z Njive zemljanov.
Prisrčno vabljeni na praznovanje jubileja Njive zemljanov.
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