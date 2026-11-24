40 let kulturnega centra UNIKUM celovške univerze

Kdaj: ponedeljek, 30. novembra 2026, ob 18.00

Kje: Stiftungssaal, celovška univerza

Kulturni center UNIKUM celovške univerze letos praznuje 40-letnico delovanja. Ob tej priložnosti vabi na jubilejni večer, na katerem bodo z glasbo, literaturo, instalacijo, performansom in pogovori obeležili štiri desetletja kulturnega in umetniškega ustvarjanja.

Sodelujejo:

ATE-Trio – Aleksander Ipavec – acc | Tomaž Nedoh – sax | Emil Krištof – perc (glasba)

Natalie Deewan in Stefan Feinig (branje)

Gerhard Pilgram (instalacija)

Martha Labil (performans)

Prijave: [email protected]