ponedeljek
40 let kulturnega centra UNIKUM celovške univerze
18:00
Celovec/Klagenfurt
Univerza v Celovcu
40 let kulturnega centra UNIKUM celovške univerze
Kdaj: ponedeljek, 30. novembra 2026, ob 18.00
Kje: Stiftungssaal, celovška univerza
Kulturni center UNIKUM celovške univerze letos praznuje 40-letnico delovanja. Ob tej priložnosti vabi na jubilejni večer, na katerem bodo z glasbo, literaturo, instalacijo, performansom in pogovori obeležili štiri desetletja kulturnega in umetniškega ustvarjanja.
Sodelujejo:
- ATE-Trio – Aleksander Ipavec – acc | Tomaž Nedoh – sax | Emil Krištof – perc (glasba)
- Natalie Deewan in Stefan Feinig (branje)
- Gerhard Pilgram (instalacija)
- Martha Labil (performans)
Prijave: [email protected]
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