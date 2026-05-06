4 dnevno romanje: Koraki, ki odpirajo srce

4-dnevno romanje iz enega izhodišča

NA POTI POSTANE SRCE ŠIROKO!

Med romanjem postaneta moč in lepota stvarstva vidni ter občutni.

Romanje omogoča posebno obliko srečanja – s samim seboj, z drugimi, s stvarstvom in z Bogom.

Ob spremljavi krščansko-duhovnih spodbud in vodenju skozi čudovito pokrajino lahko med hojo prisluhnemo sebi ter doživimo mir, živost in veselje.

Pot nas vodi mimo krajev, ki dajejo novo moč, mimo znamenj, kapelic in cerkva.

Vabijo nas, da se ustavimo, zadihamo in za trenutek obstanemo na poti.

Vas nagovarja?

Če ste radi v naravi, bi se radi med hojo povezali s seboj in z duhovno razsežnostjo, za nekaj dni pustili vsakdan za sabo ter si nabrali novih moči, vas z veseljem vabimo, da se nam pridružite.

Vse štiri romarske etape se vsak dan začnejo in končajo pri izobraževalnem domu.

Dnevne etape so dolge med 8 in 13 km, potekajo po dobro prehodnih poteh in v zmernem tempu hoje.

Duhovne spodbude ob dnevnih temah ter meditativne telesne vaje

Ob koncu dneva skupni pogovor in nato večernice oziroma pobožnost

Spremljevalki

s. Birgit Dorfmair SFCC

spremljevalka duhovnih vaj in romanj,

izobraževalka odraslih

Andreja Kušej

romarska spremljevalka,

izobraževalka odraslih