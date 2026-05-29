33. Festival Suha – Božji grob, 13. junija 2026, ob 20.00

Evropske kulture prihajajo na Koroško 33. mednarodni, čezmejni vokalni Festival Suha bo letos potekal 12. in 13. junija 2026 v Dravogradu (Slovenija) in v romarski cerkvi Heiligengrab/Humec pri Pliberku. Vokalni ansambli iz Nemčije, Moldavije, Slovenije in Avstrije bodo predstavili evropsko vokalno kulturo na najvišji ravni. Festival organizira Oktet Suha v sodelovanju s Krščansko kulturno zvezo KKZ, Kulturnim društvom KPD Drava ter občinami Neuhaus/Suha, Dravograd in mestom Pliberk/Bleiburg. Koncerti bodo potekali na dveh prizoriščih: v petek v Dravogradu v Sloveniji in v soboto na Humcu.

V programu leta 2026 bodo nastopili nemška a cappella skupina Vocaldente, moldavska ženska zasedba Cantabile, Oktet Suha ob svoji 45-letnici ter Dravograjski sekstet.

Festival se bo začel v petek na Grad Bukovje s sprejemom župana Anton Preksavec, sledil pa bo koncert v cerkvi Svetega Vida v Dravograd, ki ga bo otvoril ženski pevski zbor Lipa.

Zaključni koncert bo v soboto v romarski cerkvi Božji grob–Humec pri Pliberk, kjer bosta nastopila PIS Žvabek in gostitelj Ivan Olip. Program bo povezoval Danilo Katz.

Dodatne informacije: festival-suha.at