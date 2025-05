Po več kot treh desetletjih na gradu Neuhaus/Suha mednarodni 32. Festival Suha odpira novo poglavje: 13. in 14. junija 2025 bo čezmejni vokalni festival prvič potekal na novi, impresivni lokaciji – v baročni romarski cerkvi Humc–Božji grob/Heiligengrab.

Program 2025 obljublja glasbene vrhunce na najvišji ravni. Med povabljenimi sta mladi moški ansambel Vokale Randale iz Salzburga, ki je zaslovel predvsem na družbenih omrežjih, in humoristično-glasbena skupina Sietemásuno iz Granade/Španija. Prvič se bo predstavil ansambel iz Srbije: ženska skupina Res Miranda iz Novega Sada, ki interpretira glasbena obdobja na edinstven način. Program dopolnjujeta Dravograjski sekstet in glavni gostitelj Oktet Suha.

Festival se bo začel v petek s sprejemom župana Antona Preksavca ob obletnici v Dvorcu Bukovje v Dravogradu. Nato se ob 20. uri začne prvi koncert v Vidovi cerkvi na glavnem trgu.

Vstopnice so v predprodaji na voljo po 25 evrov v Posojilnici Bank Pliberk, v gostilni Hartl na Suhi in neposredno pri pevcih. Znižane vstopnice (15 evrov) so na voljo za učence in študente pri večerni blagajni. Otroci do 12 imajo prost vstop.

Prvič je možen ugoden nakup vstopnic tudi preko spleta na www.festival-suha.at , kjer so na voljo tudi vse dodatne informacije o festivalu.

Glavni organizator, Oktet Suha, festival organizira v sodelovanju s Krščansko kulturno zvezo (KKZ), kulturnim društvom KPD Drava, občinama Neuhaus/Suha in Dravograd ter prvič tudi z mestno občino Bleiburg/Pliberk. Program je razpet na dveh prizoriščih: v petek v Dravogradu in v soboto na Humcu.