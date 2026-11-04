31. misijonska tombola: Za lepšo bodočnost

KRAJ: Šentprimož, župnijska cerkev

KDAJ: nedelja, 8. novembra 2026, ob 14.30

Društvo IniciativAngola vabi na 31. misijonsko tombolo, ki bo letos potekala pod geslom »Za lepšo bodočnost«. Program bodo sooblikovali otroški zbor Danica, otroški zbor Trtinos ter Paulos Worku.

Srečke (á 1,50 €) so na voljo v različnih župnijah na Koroškem, v Šentprimožu in Celovcu. Srečke pa je možno naročiti tudi po telefonu pri Hanzeju Rosenzopfu, 0676 8772 3461, ali po e-mailu: [email protected].

Izkupiček dobrodelne prireditve bo namenjen podpori vrtcema v Cabindi in Bengueli ter šoli v Kvitili v Angoli.