30 let KUMST – pogled nazaj

Kdaj: petek, 27. november 2026, ob 19.00

Kje: Kulturni dom KUMST, Žitara vas

Slovensko prosvetno društvo Trta letos praznuje 30-letnico kulturnega doma KUMST. Ob tej priložnosti vabi na jubilejno prireditev »30 let KUMST – pogled nazaj«.

Večer bo posvečen bogati zgodovini kulturnega doma, pomembnim prireditvam ter ljudem, ki so v preteklih treh desetletjih soustvarjali njegovo delovanje in kulturno življenje v Žitari vasi.