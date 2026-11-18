»Gram srca« – avstrijska premiera dokumentarnega filma

Kdaj: torek, 24. november 2026, ob 18.00

Kje: Urania CEENEMA, Uraniastraße 1, 1010 Dunaj

V dunajskem kinu Urania bo avstrijska premiera dokumentarnega filma »Gram srca« slovenskega režiserja Jana Cvitkoviča.

Film spremlja ljudi z izkušnjami odvisnosti na ulicah Ljubljane, ki v pretresljivih pogovorih pripovedujejo o izgubi, nasilju in razpadlih družinah. Režiser raziskuje vzroke odvisnosti ter osvetljuje človeško ranljivost, družbeno izključenost, sočutje in hrepenenje po bližini.

Dokumentarec je leta 2025 na festivalu neodvisnega filma prejel glavno nagrado.

Po projekciji bo sledil pogovor z režiserjem Janom Cvitkovičem in Rolandom Reithoferjem iz neprofitne organizacije Suchthilfe Wien, ki pomaga ljudem z odvisnostjo.

Režija: Jan Cvitkovič

Produkcija: Slovenija, 2024

Trajanje: 61 minut

Jezik: slovenščina z angleškimi podnapisi

Dogodek poteka v sodelovanju z Urania CEENEMA in Suchthilfe Wien.

Vstopnice: https://cineplexx.at/cinemas/Urania-Kino?date=2026-11-24