Gledališki praznik s celovečernim filmom

Mila / Marija – partizanski film v celovškem mestnem gledališču

Kdaj: torek, 8. december 2026, ob 19.00

Kje: Mestno gledališče v Celovcu (Stadttheater Klagenfurt)

Vstop v dvorano: od 18.30 (gledališče bo odprto od 18. 00)

V Mestnem gledališču v Celovcu bo na ogled Mila / Marija, prvi celovečerni igrani film o protinacističnem odporu koroških Slovenk in Slovencev, ki ga je režirala Andrina Mračnikar.

Zgodba se začne leta 1938 in spremlja mlado kmečko dekle Milo, ki doživlja prepoved slovenskega jezika, izgon slovenskih družin in vse hujše nacistično nasilje. Leta 1942 se skupaj z bratom Hanzijem pridruži koroškim partizanom in pri komaj dvajsetih letih prevzame poveljniško odgovornost v odporniškem gibanju.

Toda osvoboditev leta 1945 zanjo še ne pomeni konca boja. Ob nadaljevanju izključevanja slovenske narodne skupnosti se mora znova odločiti med prilagajanjem in zvestobo svojim idealom, jeziku ter pravici do samoodločanja.

Film je bil posnet na avtentičnih prizoriščih na avstrijskem Koroškem in v Sloveniji, pri njegovem nastajanju pa so sodelovali tudi igralke in igralci iz slovenskih krajevnih društev.

Po projekciji bo sledil pogovor z režiserko in ustvarjalci filma.

O filmu:

Režija in scenarij: Andrina Mračnikar

Igrajo: Doroteja Nadrah, Oskar Haag, Marko Mandić, Edita Malovčić, Leon Lučev in Petja Labovič

Avstrija/Slovenija, 2026

Trajanje: 114 minut

Začetek rednega predvajanja v avstrijskih kinematografih: 15. januar 2027

Vstopnina:

Odrasli: 18 €

Mladina, šolarji in študenti: 15 €

Predprodaja vstopnic:

Krščanska kulturna zveza (KKZ), Viktringer Ring 26/3, Celovec

Telefon: 0463 516243

E-pošta: [email protected]

Spletna stran: www.kkz.at

Vstopnice so na voljo tudi v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu, pri zastopnikih krajevnih društev in pri večerni blagajni.