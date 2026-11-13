nedelja

29. 11. 2026

Jubilejna prireditev: Vizionarke, vizionarji in pionirji

16:00

Dunaj / Wien

Dunajski rotovž

Jubilejna prireditev: Vizionarke, vizionarji in pionirji
Jubilejna prireditev: Vizionarke, vizionarji in pionirji

Jubilejna prireditev: Vizionarke, vizionarji in pionirji

 

Kdaj: nedelja, 29. november 2026, ob 16.00
Kje: Dunajski rotovž (Wiener Rathaus), Wappensaal, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Dunaj

Ob 35-letnici Initiative Minderheiten in 30-letnici dunajske integracijske politike bo v dunajski mestni hiši jubilejna prireditev z naslovom »Visionärinnen und Pionierinnen« (Vizionarke, vizionarji in pionirji).

Dogodek bo posvečen obema pomembnima obletnicama ter ljudem in pobudam, ki so zaznamovali razvoj manjšinskega delovanja in integracijske politike na Dunaju.

PROGRAM

16.00 – Sprejem ob koktajlih

17.00 – Začetek slavnostne prireditve

Glasba

  • Özlem Bulut in Hakan Gürses

Pozdravni nagovori

  • Bettina Emmerling – podžupanja in mestna svetnica za integracijo
  • Theodora Manolakos – vodja Oddelka za integracijo in raznolikost mesta Dunaj
  • Cornelia Kogoj – Initiative Minderheiten

Iz časa ustanovitve

  • Ursula Hemetek – prva predsednica
  • Vladimir Wakounig – predsednik
  • Renate Brauner – nekdanja podžupanja in mestna svetnica za integracijo

Izjave dolgoletnih spremljevalcev

  • Alexander Pollak – SOS Mitmensch
  • Andrea Eraslan-Weninger – nekdanja poslovodna direktorica Dunajske integracijske hiše

Izjave mladih aktivistk

  • Vera Buranits – Hrvatski akademski klub Beč (HAK)
  • Elif Bilici – Medea Production

Glasba

  • Özlem Bulut in Hakan Gürses

Od 19.00 naprej

  • Samopostrežni bife
  • Glasba: DJ Yassi (Homoriental)

Prijave: [email protected]

Prireditelj

Initiative Minderheiten

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