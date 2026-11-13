nedelja
Jubilejna prireditev: Vizionarke, vizionarji in pionirji
16:00
Dunaj / Wien
Dunajski rotovž
Jubilejna prireditev: Vizionarke, vizionarji in pionirji
Kdaj: nedelja, 29. november 2026, ob 16.00
Kje: Dunajski rotovž (Wiener Rathaus), Wappensaal, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Dunaj
Ob 35-letnici Initiative Minderheiten in 30-letnici dunajske integracijske politike bo v dunajski mestni hiši jubilejna prireditev z naslovom »Visionärinnen und Pionierinnen« (Vizionarke, vizionarji in pionirji).
Dogodek bo posvečen obema pomembnima obletnicama ter ljudem in pobudam, ki so zaznamovali razvoj manjšinskega delovanja in integracijske politike na Dunaju.
PROGRAM
16.00 – Sprejem ob koktajlih
17.00 – Začetek slavnostne prireditve
Glasba
- Özlem Bulut in Hakan Gürses
Pozdravni nagovori
- Bettina Emmerling – podžupanja in mestna svetnica za integracijo
- Theodora Manolakos – vodja Oddelka za integracijo in raznolikost mesta Dunaj
- Cornelia Kogoj – Initiative Minderheiten
Iz časa ustanovitve
- Ursula Hemetek – prva predsednica
- Vladimir Wakounig – predsednik
- Renate Brauner – nekdanja podžupanja in mestna svetnica za integracijo
Izjave dolgoletnih spremljevalcev
- Alexander Pollak – SOS Mitmensch
- Andrea Eraslan-Weninger – nekdanja poslovodna direktorica Dunajske integracijske hiše
Izjave mladih aktivistk
- Vera Buranits – Hrvatski akademski klub Beč (HAK)
- Elif Bilici – Medea Production
Glasba
- Özlem Bulut in Hakan Gürses
Od 19.00 naprej
- Samopostrežni bife
- Glasba: DJ Yassi (Homoriental)
Prijave: [email protected]
PDF Letak prireditve
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