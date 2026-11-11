Antifašistična zima

Predstavitev masterskega dela: »Pfarrer, sehr gefährlich«

Kdaj: sobota, 12. december 2026, ob 19.00

Kje: Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju, Mondscheingasse 11, 1070 Dunaj

V okviru cikla Antifašistična zima bo Simon Urban predstavil svoje mastersko delo z naslovom »Pfarrer, sehr gefährlich«, ki obravnava zasledovanje slovenskih duhovnikov na Koroškem v času nacizma med letoma 1938 in 1945.

Dogodek bo potekal v slovenskem in nemškem jeziku.