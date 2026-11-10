ANTIFREEZE ’26: Pokržnikov Luka – monokomedija z Laro Mario Vouk

ANTIFREEZE ’26 | LITERATURA PROTI MRAZU

Pokržnikov Luka – monokomedija z Laro Mario Vouk

Kdaj: sobota, 14. november 2026, ob 19.30

Kje: Farovž, Šentjakob v Rožu

V okviru prireditvenega niza AntiFreeze ’26 – Literatura proti mrazu bo igralka Lara Maria Vouk predstavila monokomedijo Pokržnikov Luka, ki temelji na besedilih koroškega slovenskega pisatelja Janka Messnerja (1921–2011).

Uprizoritev v podjunskem narečju izhaja iz Messnerjevih zapisov Iz dnevnika Pokržnikovega Lukana. Skozi naivno-ironični pogled »preprostega človeka« nastaja satirična podoba političnih in kulturnih razmer, strahov ter izzivov na Koroškem.

Predstavo bogatijo uglasbene Messnerjeve pesmi, ki jih Lara Maria Vouk izvaja ob lastni spremljavi na harmoniki.

Nastopa: Lara Maria Vouk

Avtor besedil: Janko Messner

Jezik predstave: podjunsko narečje, z nemškimi nadnapisi