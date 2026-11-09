Literarni večer z Majo Haderlap: Šola meje

Kdaj: sreda, 11. november 2026, ob 19.00

Kje: Vodnikova domačija Šiška, Ljubljana

Gostja: Maja Haderlap

Pogovor vodi: Petra Vidali

Ob izidu nove esejistične zbirke Šola meje bo na Vodnikovi domačiji Šiška gostovala Maja Haderlap, ena najvidnejših slovenskih literarnih ustvarjalk na avstrijskem Koroškem. O knjigi in svojem ustvarjanju se bo pogovarjala s Petro Vidali.

Maja Haderlap je z mednarodno odmevnim romanom Angel pozabe pomembno zaznamovala sodobno književnost ter odprla vprašanja zgodovinskega spomina, identitete in položaja slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem.

Njena nova knjiga Šola meje (Založba Goga, 2026) prinaša zbirko esejev, govorov in nagovorov, nastalih ob javnih nastopih in razpravah, povezanih z njenim literarnim delom. Besedila odpirajo prostor za razmislek o mejah, pripadnosti, jeziku, zgodovini in družbeni odgovornosti.