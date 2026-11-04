nedelja
Ponovitev lutkovne predstave: Miš, miš – ti loviš!
11:00
Celovec/Klagenfurt
iKult – interkulturni prireditveni center
Miš, miš – ti loviš!
Lutkovna predstava
KRAJ: Celovec, iKult
KDAJ: nedelja, 8. novembra 2026, ob 11.00
Lutkovna skupina Celovški zmajčki SKD Celovec vabijo na ponovitev predstave »Miš, miš – ti loviš!«. Pridružite se lutkovnemu doživetju!
S pomočjo pesmic Anje Štefan iz zbirke Drobtine iz mišje doline popeljemo male in velike gledalce v svet mišk. Kjer so miške, so običajno tudi mačke – le kako se bo zabava razpletla? – Pesmice povezujemo z dobro znanimi otroškimi igrami, mladi igralci pa imajo priložnost naprej raziskovati osnove gledališča in lutkarstva.
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Kako pridem tja?