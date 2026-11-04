nedelja

8. 11. 2026

Ponovitev lutkovne predstave: Miš, miš – ti loviš!

11:00

Celovec/Klagenfurt

iKult – interkulturni prireditveni center

Ponovitev lutkovne predstave: Miš, miš – ti loviš!
Ponovitev lutkovne predstave: Miš, miš – ti loviš!

Miš, miš – ti loviš!

Lutkovna predstava

KRAJ: Celovec, iKult
KDAJ: nedelja, 8. novembra 2026, ob 11.00

Lutkovna skupina Celovški zmajčki SKD Celovec vabijo na ponovitev predstave »Miš, miš – ti loviš!«. Pridružite se lutkovnemu doživetju!

S pomočjo pesmic Anje Štefan iz zbirke Drobtine iz mišje doline popeljemo male in velike gledalce v svet mišk. Kjer so miške, so običajno tudi mačke – le kako se bo zabava razpletla? – Pesmice povezujemo z dobro znanimi otroškimi igrami, mladi igralci pa imajo priložnost naprej raziskovati osnove gledališča in lutkarstva.

Lutkovna skupina Celovški zmajčki
Igrajo: Mira Sternad, Adrian Mödritscher, Miro Preisig, Jana Preisig, Aleksej Katzmann, Tinkara Dornik, Milan Paulitsch, Ina Loibnegger
Besedilo: po motivih Anje Štefan
Režija: Dennis Katzmann
Mentorici: Milena Loibnegger, Krista Mödritscher

Prireditelj

SKD Celovec

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