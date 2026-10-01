26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl:

Velik lonec, majhna miš

Sreda, 14. oktober, ob 8.30, 9.30 in 10.30

Farna dvorana Šmihel / St. Michael

Predstava za otroke ljudskih šol in vrtcev

Lutkovno gledališče Fru Fru (SLO)

Velik lonec, majhna miš je intimna glasbena uprizoritev, ki prepleta kratke pesmi, pravljice in izštevanke priljubljene slovenske pisateljice, pesnice in pravljičarke Anje Štefan.

Poezija, glasba, gib in likovna podoba se stapljajo v harmonično celoto ter najmlajše popeljejo v čaroben svet domišljije.

Jezik: slovenščina

Starost: od 2. leta dalje

Trajanje: 30 minut