sreda
26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: Velik lonec, majhna miš
08:30
Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg
Farna dvorana Šmihel
26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl:
Velik lonec, majhna miš
Sreda, 14. oktober, ob 8.30, 9.30 in 10.30
Farna dvorana Šmihel / St. Michael
Predstava za otroke ljudskih šol in vrtcev
Lutkovno gledališče Fru Fru (SLO)
Velik lonec, majhna miš je intimna glasbena uprizoritev, ki prepleta kratke pesmi, pravljice in izštevanke priljubljene slovenske pisateljice, pesnice in pravljičarke Anje Štefan.
Poezija, glasba, gib in likovna podoba se stapljajo v harmonično celoto ter najmlajše popeljejo v čaroben svet domišljije.
Jezik: slovenščina
Starost: od 2. leta dalje
Trajanje: 30 minut
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