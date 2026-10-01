sreda

14. 10. 2026

26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: Velik lonec, majhna miš

08:30

Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg

Farna dvorana Šmihel

26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: Velik lonec, majhna miš
26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: Velik lonec, majhna miš

26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl:

Velik lonec, majhna miš

Sreda, 14. oktober, ob 8.30, 9.30 in 10.30
Farna dvorana Šmihel / St. Michael

Predstava za otroke ljudskih šol in vrtcev

Lutkovno gledališče Fru Fru (SLO)

Velik lonec, majhna miš je intimna glasbena uprizoritev, ki prepleta kratke pesmi, pravljice in izštevanke priljubljene slovenske pisateljice, pesnice in pravljičarke Anje Štefan.

Poezija, glasba, gib in likovna podoba se stapljajo v harmonično celoto ter najmlajše popeljejo v čaroben svet domišljije.

Jezik: slovenščina
Starost: od 2. leta dalje
Trajanje: 30 minut

Prireditelj

KPD Šmihel

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