četrtek
26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: Saperlotti
08:30
Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg
Farna dvorana Šmihel
26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl
Saperlotti
Četrtek, 15. oktober, ob 8.30 in 10.00
Farna dvorana Šmihel / St. Michael
Predstava za otroke ljudskih šol
Theatro Piccolo (A)
Na poti je otrok in vsi mu želijo vse najboljše. Toda – ali je kdo vprašal, kaj si želi otrok?
Sledi zanimiva zmešnjava, polna fantazije, lutk in glasbe, ki pripoveduje resnično zgodbo iz trebuha.
Jezik: nemščina
Primerno za: od 5. leta dalje
Trajanje: 55 minut
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