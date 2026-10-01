26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl

Saperlotti

Četrtek, 15. oktober, ob 8.30 in 10.00

Farna dvorana Šmihel / St. Michael

Predstava za otroke ljudskih šol

Theatro Piccolo (A)

Na poti je otrok in vsi mu želijo vse najboljše. Toda – ali je kdo vprašal, kaj si želi otrok?

Sledi zanimiva zmešnjava, polna fantazije, lutk in glasbe, ki pripoveduje resnično zgodbo iz trebuha.

Jezik: nemščina

Primerno za: od 5. leta dalje

Trajanje: 55 minut